« Cristiano Ronaldo pense qu’il peut beaucoup apporter au Real Madrid »

Malgré la sortie médiatique de Cristiano Ronaldo sur sa situation et les assurances de la Juventus concernant l’avenir de son attaquant, les rumeurs sur un départ du Portugais cet été et surtout son retour au Real Madrid, font toujours débat en Espagne.

Débarqué à la Juventus en 2018 pour aider le club à remporter la Ligue des champions, Cristiano Ronaldo est encore très loin d’atteindre cet objectif. En trois saisons chez les Bianconeri, le Portugais n’a jamais dépassé les quarts de finale du tournoi et reste sur deux éliminations consécutives en huitième de finale.

Et même si, sur le plan personnel, l’attaquant brille et collectionne les records, le bilan collectif de la Juve est médiocre. La Vieille Dame occupe actuellement la troisième place en Série A, loin derrière l’Inter Milan, leader. Invité dans l’émission « El Partidazo de la Cope », mardi soir, Nuno Luz assure que Cristiano est disposé à quitter la vieille dame et qu’il aimerait revenir à Madrid.

« Cristiano est allé à la Juve pour gagner la Champions (League) mais il n’a pas réussi. Il veut partir de la Juventus et sa priorité est un retour au Real Madrid. Il serait ravi à l’idée d’un retour à Madrid et il pense qu’il peut encore beaucoup apporter à ce club. Ce serait parfait pour lui et sa famille », a indiqué le journaliste portugais, connu comme l’un des plus proches du joueur.

Quant à la faisabilité de cette opération, tout est entre les mains du Real Madrid, selon lui, car la Juventus n’ira pas à l’encontre de sa décision si elle venait à se confirmer. « La Juve attend qu’il le lui dise et l’argent n’est pas un problème pour Cristiano », a conclu le journaliste Nuno Luz, alors que le Portugais perçoit aujourd’hui un salaire bien supérieur à ce que le Real lui offrait avant son départ.