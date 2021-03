Covid-19 aux États-Unis: une femme vaccinée met au monde un bébé immunisé contre le virus

Aux USA, un agent de santé a enfanté une petite fille, 21 jours après avoir reçu sa première dose du vaccin Moderna en Floride. Le bébé est né avec des anticorps anti-Covid.

Pendant la campagne de vaccination, une professionnelle de santé, enceinte de 36 semaines, s’est fait administrer une première dose du vaccin Moderna en janvier 2021. Après 3 semaines, en février dernier, elle est devenue mère d’une petite fille en parfaite santé. Selon LCI, « le bébé présentait des anticorps, conférant une immunité contre le coronavirus ».

Après l’accouchement, pendant que les docteurs Paul Gilbert et Chad Rudnick analysaient le cordon ombilical du nouveau-né, ils ont constaté la présence des anticorps de covid-19. Ces deux auteurs du rapport à la Florida Atlantic University, ont expliqué que « de précédents cas ont montré que des femmes ayant contracté le virus avaient également donné naissance à des bébés avec des anticorps ».

Pour eux, le cas de ce bébé en Floride est unique au monde. « C’était le premier cas à notre connaissance, qui a été rapporté dans les études à travers le monde : une mère qui n’avait pas eu le Covid auparavant, qui a ensuite été vaccinée, et qui a eu un bébé avec des anticorps ».

Ces anticorps « détectés au moment de l’accouchement » auraient été transmis au bébé à travers le placenta; ce qui aurait offert une immunité au nourrisson. « Il existe un potentiel de protection et de réduction du risque d’infection lié au Sars-CoV-2, grâce à la vaccination maternelle », a affirmé Paul Gilbert.

Les deux scientifiques ont précisé que pour valider ces hypothèses, il est indispensable que d’autres chercheurs se penchent aussi sur la question, surtout par rapport au caractère protecteur de ces anticorps. Il est primordial de déterminer « combien de temps durera cette protection, quel niveau de protection ou combien d’anticorps un bébé doit-il avoir en circulation pour lui donner une protection », a notifié Chad Rudnick.

Il exhorte « d’autres chercheurs à créer des registres de grossesse et d’allaitement, et à mener des études d’efficacité et de sécurité des vaccins Covid-19 chez les femmes enceintes ou allaitant leur enfant ».

Les experts conseillent aux médecins de vacciner les femmes enceintes. Cela les édifierait plus sur le sujet.