Covid-19 au Bénin: les départements retenus pour la campagne de vaccination

En prélude au lancement de la campagne de vaccination contre la Covid-19, le ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin a rencontré la presse ce vendredi. Le ministre a livré aux hommes des médias les dispositions prises pour la réussite de la campagne.

Comme annoncé en Conseil des ministres du mercredi 24 mars 2021, le Bénin démarre sa campagne de vaccination contre la Covid-19 ce lundi 29 mars. Selon le ministre de la Santé, quatre départements sont retenus dans le cadre de l’opération.

Le Littoral, l’Atlantique, l’Ouémé et le Borgou sont les quatre départements retenus pour accueillir les 78 sites de vaccination prévus. « Dès la semaine prochaine, 78 sites de vaccination seront ouverts dans les quatre départements pour enregistrer et vacciner toutes les personnes éligibles et désireuses de s’offrir une protection vaccinale », a déclaré le ministre Benjamin Hounkpatin.

Pourquoi ces quatre départements ?

Pour justifier le choix porté sur ces quatre départements, le ministre de la Santé évoque les chiffres sur la pandémie qui montrent une prédominance dans les départements choisis. Il fait constater que 95% des cas de Covid-19 enregistrés au Bénin sont concentrés dans le Littoral, l’Atlantique, l’Ouémé et le Borgou.

En ce qui concerne la qualité des vaccins, le ministre a profité de sa sortie médiatique pour une fois encore rassurer les populations. A l’en croire, l’AstraZeneca et le Coronavac que le Bénin s’apprête à utiliser ont été contrôlés au plan international par l’OMS et l’Agence européenne du médicament.

Par ailleurs, le ministre précise que le gouvernement béninois a pris des dispositions pour prendre en charge ceux qui présenteraient d’éventuels complications après la vaccination. A noter que le Bénin possède actuellement 347 000 doses de vaccins, dont 144 000 doses d’AstraZeneca et 203 000 doses de Coronavac.