Covid-19 au Bénin: la présence d’un expatrié crée la débandade dans une école

Ce jeudi 18 mars 2021, un fait inhabituel s’est produit à l’école primaire publique Mongnonhoui, dans l’arrondissement d’Akodéha, commune de Comè. Les parents d’élèves ont pris d’assaut l’école parce qu’ils soupçonnent un expatrié de vouloir administré le vaccin anti-covid aux apprenants.

Débandade ce jeudi matin à l’école primaire publique Mongnonhoui à Akodéha. Selon Thomas Bocodaho, directeur du groupe A de l’EPP Mongnonhoui, la scène est survenue suite à la présence d’un Japonais.

On était à l’école lors qu’un Japonais est arrivé par rapport à une enquête sur les cas de redoublement et d’abandon. Il est venu me remettre la fiche. On en était-là quand des parents d’élèves ont fait irruption dans les salles.

Thomas Bocodaho au micro de radio Ahémé fm.