Covid-19 au Bénin: « Il faut aller à la vaccination, la polémique est terminée », Benjamin Hounkpatin

La polémique autour de l’utilisation du vaccin anti-covid AstraZeneca n’arrêtera pas le Bénin. Pour le ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin, cette polémique est d’ailleurs déjà terminée et le pays s’apprête à lancer sa première campagne de vaccination.

En tournée de reddition de comptes sur les réformes engagées dans le secteur sanitaire, Benjamin Hounkpatin a abordé la question de la vaccination contre la Covid-19. Face aux professionnels de la santé dans la commune d’Aplahoué, le ministre a insisté sur la nécessité d’aller à la vaccination. « Il faut aller à la vaccination, la polémique est terminée », a-t-il déclaré.

On commence par vacciner avec le vaccin AstraZeneca et à peine 10 personnes développent ces troubles (de coagulations du sang) et on attribue au vaccin. Alors que sans rien du tout (sans le vaccin AstraZenaca) déjà 20 personnes allaient faire ça. Quelle est la logique scientifique qui sous-tend ça ?.

Benjmin Hounkpatin.