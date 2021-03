Covid-19 au Bénin: Benjamin Hounkpatin tient une promesse faite aux agents de santé (photo)

Le Bénin a lancé ce lundi 29 mars 2021 sa campagne de vaccination contre la Covid-19. Pour ce premier jour de vaccination, le ministre de la Santé « était au rendez-vous. Comme il l’avait promis, il s’est fait vacciner pour donner l’exemple.

Le ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin, n’est pas rentré chez lui après son discours de lancement de la vaccination contre la Covid-19. Il fait partie des premières personnes qui ont été vaccinées ce lundi. Quelques jours avant le lancement de la campagne de vaccination, le ministre avait promis aux agents de santé qu’il se fera vacciner pour leur montrer la voie.

Je vous donnerai l’exemple, ne vous inquiétez pas. Je le ferai pour me préserver, préserver les autres également, montrer le bon exemple. Benjamin Hounkpatin.

Le ministre de la Santé vacciné contre la Covid-19 (@gouvbenin)

Benjamin Hounkpatin n’est pas le seul membre du gouvernement aperçu ce jour sur le site de vaccination de Cotonou. Le ministre des affaires sociales et de la microfinance était également là. Véronique Tognifodé Mèwanou, comme c’est d’elle qu’il s’agit, a été aussi vaccinée contre la Covid-19.

Le ministre des affaires sociales et de la microfinance lors de la vaccination (@gouvbenin)

Il faut rappeler que pour ce début, la vaccination concerne uniquement les agents de santé, les personnes âgées de plus de 60 ans et les personnes porteuses de comorbidité (diabète, tension artérielle, asthme, pathologies cardiaques, drépanocytose, etc.). Dans le cadre de cette vaccination, le Bénin a récemment réceptionné 144 000 doses d’AstraZeneca et 203 000 doses de Coronavac.