Coupe de France: le PSG écarte Lille et file en quart de finale

Avec un doublé de Kylian Mbappé, le PSG a dominé Lille (3-0) ce mercredi en match avancé de la huitième de finale de la Coupe de France. Une victoire logique des Parisiens qui se qualifient pour les quarts de finale.

Trois jours après sa défaite surprise face à Nantes (1-2) en championnat, le PSG renoue avec la victoire. En réception de Lille ce mercredi au Parc des Princes en huitième de finale de la Coupe de France, les Parisiens se sont imposés sur le score sans appel de 3-0. Dans un match équilibré face au leader de Ligue 1, les poulains de Mauricio Pochettino ont misé sur leur expérience et leur système de jeu pour venir à bout du Losc.

Auteurs de l’ouverture du score sur un joli but d’Icardi en début de rencontre (9è), les champions de France ont doublé la mise un peu avant la pause par l’intermédiaire de Kylian Mbappé, entré quelques minutes plus tôt, en remplacement de l’attaquant argentin. Le Français, visiblement en forme, s’offrit un doublé en fin de rencontre en marquant le troisième but de la partie dans les arrêts de jeu.

Le PSG se qualifie donc pour les quarts de finale et poursuit sa marche vers le sacre. Prochaine étape, un choc face à Lyon ce dimanche en 30è journée de Ligue 1. Deuxième au classement avec le même nombre de points que leurs adversaires, les Parisiens prendraient la tête du championnat en cas de victoire, ou alors seront relégués en troisième position en cas de défaite.