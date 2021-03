Côte d’Ivoire: les Etats-Unis réagissent au décès d’Hamed Bakayoko

Le secrétaire d’Etat américain, Antony J. Blinken, a réagi au décès du Premier Ministre ivoirien, Hamed Bakayoko, décédé mercredi des suites du cancer du sang. Le démocrate a salué la mémoire d’un homme dévoué qui avait toujours œuvré pour la paix.

« Au nom des États-Unis, j’offre mes sincères condoléances au peuple et au gouvernement ivoiriens, suite au décès du Premier Ministre Hamed Bakayoko, le 10 mars« , a déclaré Antony J. Blinken dans un communiqué publié jeudi. Dans sa déclaration, le Secrétaire d’Etat américain a reconnu le dévouement de l’ancien ministre de la défense qui a toujours placé l’intérêt de la Côte d’Ivoire avant les siens.

A lire aussi: « Je n’ai plus personne », Tina Glamour pleure Hamed Bakayoko

« Le Premier Ministre Hamed Bakayoko a servi son pays avec dévouement. Tout au long de sa carrière politique, il a toujours pensé que la Côte d’Ivoire était un pays de paix et de solidarité et s’est efforcé de promouvoir cet idéal. Les États-Unis apprécient profondément le partenariat du Premier Ministre Hamed Bakayoko au service de la promotion des opportunités économiques et du développement durable pour tous les Ivoiriens, et nous partageons sa vision d’un avenir radieux et prospère pour la Côte d’Ivoire« , a ajouté le haut fonctionnaire New-yorkais.

A lire aussi: Mort d’Hamed Bakayoko: la promesse de Davido à l’ex-premier ministre avant son décès

« Toutes nos pensées accompagnent la famille Bakayoko et le gouvernement et le peuple ivoiriens. Nous sommes aux côtés de tous les Ivoiriens qui honorent la mémoire d’Hamed Bakayoko« , a-t-il conclu.