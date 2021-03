Côte d’Ivoire: le pasteur Camille Makosso démasqué par Chris Yapi

La Côte d’Ivoire est en ébullition depuis le décès du Premier ministre Hamed Bakayoko, mais le célèbre avatar Chris Yapi fait une révélation sur le pasteur Camille Makosso qui voudrait profiter de ce décès.

Chis Yapi a encore frappé en Côte d’Ivoire. Le célèbre et très informé avatar qui fait des révélations qui, pour la plupart du temps, se révèlent exactes, a révélé que le pasteur Makosso tente de monnayer le décès de Bakayoko alors même que ce dernier n’a pas encore été enterré.

Accompagné d’un enregistrement audio publié sur les réseaux sociaux, dans lequel l’on reconnait la voix du roi de la marmaille, Yapi écrit: « Scandale, un pasteur tente de monnayer la dépouille du premier ministre Hamed Bakayoko. Il se disait fils de Hamed Bakayoko, mais dès la mort de celui-ci, il se précipite dans le bureau de (…) Téné Birahima Ouattara pour lui extorquer de l’argent ».

On pouvait également entendre les propos du pasteur Makosso qui disait très clairement à son interlocuteur: « Je prends trop de risques pour ce parti-là, avec la notoriété que j’ai aujourd’hui sur le plan mondial et dans mon pays. On va aller rencontrer le frère du président pour lui exposer ma stratégie. S’il dit que ce n’est pas bon, je sors de son bureau. Je m’en vais dormir, c’est clair. Mais au stade où on est arrivé-là, je ne suis pas prêt à taper poto ».