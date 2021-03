Côte d’Ivoire: «J’espère que le nouveau Premier ministre saura s’éloigner des ambitions présidentielles»

Le président ivoirien Alassane Ouattara a procédé à la nomination d’un nouveau Premier ministre et l’intérimaire Patrick Achi a été le choix du chef de l’Etat pour remplacer le regretté Hamed Bakayoko. Cependant, un proche de Guillaume Soro l’a mis en garde contre des ambitions trop grandes.

La confirmation de Patrick Achi au poste de Premier ministre de Côte d’Ivoire a été le sujet de réflexion de Mamadou Traoré, un proche de l’ancien président de l’Assemblée nationale, Guillaume Soro. L’homme a souligné que cela n’est pas étonnant et qu’en réalité, Achi avait toujours été pressenti pour le poste. Traoré a, cependant, mis en garde le nouveau locataire de la primature ivoirienne contre d’éventuelles ambitions plus grandes, comme briquer la magistrature suprême.

« Sa confirmation à ce poste est sans surprise pour moi », a indiqué Mamadou Traoré. « En nommant Patrick Achi à ce poste stratégique, le gourou du Restaurant (Alassane Ouattara, Ndlr) vient de lancer une grosse pierre dans la ruche du PDCI. Bientôt, vous verrez le nouveau locataire de la Primature débaucher coups de poste et de millions, beaucoup de cadres du PDCI. Ces derniers viendront, sans aucune honte et aucune gêne, lui faire allégeance et par ricochet, allégeance au gourou du Restaurant », a-t-il ajouté.

« J’espère seulement pour le nouveau locataire de la Primature qu’il ne se laissera pas gagner par le virus de presque tous les occupants de la Primature. En effet, tous les Premiers ministres que notre pays a connus jusque-là, à part Seydou Diarra et Ahoussou Jeannot, ont eu des ambitions présidentielles. Deux parmi eux sont morts avant même d’avoir eu l’occasion de battre campagne. J’espère que le nouveau Premier ministre saura s’éloigner des ambitions présidentielles qui ont créé des problèmes à tous ses prédécesseurs qui en ont eu l’intention.