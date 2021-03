Côte d’Ivoire: Guillaume Soro est le «plus grand tueur de la République», Pasteur Makosso

Alors que le célèbre avatar sur les réseaux sociaux, Chris Yapi, a démasqué le très virevoltant pasteur Camille Makosso dans une tentative de monnayer ses services auprès du gouvernement Ouattara, Makosso s’en est pris à Guillaume Soro dans une réponse tout en accusant (sous-entendu) le ministre Sidiki Konaté d’être la taupe de Chris Yapi.

Dans une vidéo sur les réseaux sociaux, son « église » favorite, le pasteur Camille Makosso tentait de se défendre après les révélations de Chris Yapi quand, pendant son direct, il a reçu un appel d’un ministre du gouvernement. Le pasteur déclarait en direct qu’il accuse l’ancien président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, Guillaume Soro.

« Monsieur le ministre, je ne vais pas bien. Ma vie est en danger. On veut me tuer dans ce pays. Mes enfants n’ont que moi seul. On veut me tuer dans mon propre pays. Je m’attaque directement au plus grand tueur de la République qui s’appelle Soro Guillaume. J’ai démonté tous ses blogueurs et aujourd’hui CHRIS YAPI fait sortir un audio dans lequel il dit que moi Camille Makosso, je prends de l’argent avec Téné Birahima Ouattara », a déclaré le marmailleur.

Il a ensuite fait une allusion qui pourrait être une accusation d’un ministre de taupe. »Cet audio, je l’ai envoyé au ministre Sidiki Konaté. Et le Ministre Sidiki m’appelle pour me dire qu’il a transféré cet audio aussi à Hamed Bakayoko et au Ministre Téné Birahima … Camille Makosso, dans ses directs, a été capable de faire ressortir la taupe dans votre gouvernement, qui donne les informations à Soro Guillaume. Aujourd’hui, vous avez votre élément de réponse… Moi j’ai fait ma part, c’est à vous d’explorer le reste », a confié le pasteur.