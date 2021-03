Côte d’Ivoire-Ethiopie : l’arbitre s’évanouit, ses assistants sifflent la fin de la rencontre

Déjà qualifiée, la Côte d’Ivoire recevait l’Ethiopie ce mardi en 6è journée des éliminatoires de la CAN 2022. Et la rencontre dont le score final a été de 3-1 pour les ivoiriens, s’est achevée d’une manière peu habituelle.

Malgré sa défaite 3-1 face à la Côte d’Ivoire ce mardi, à l’occasion de la 6è journée des éliminatoires de la CAN 2022, l’Ethiopie va retrouver la phase finale de la CAN 2022. Les Walya profitent du match nul de Madagascar contre le Niger (0-0), pour se qualifier pour la phase finale. Mais un fait insolite est survenu lors de cette rencontre.

A la 80è minute de jeu, alors que l’Ethiopie luttait pour revenir au score, l’arbitre de la partie, le ghanéen Charles Benle Bulu, est pris d’un malaise et s’est subitement évanoui. Revenu à lui quelques minutes plus tard, l’officiel a finalement été évacué sur civière puis transporté à l’hôpital. Et le match… n’a jamais repris.

En effet, outre les arbitres de touche, il ne reste plus que le 4è arbitre pour remplacer Bulu. Or, ce dernier, un certain Daniel Ayi Laryea, un est ivoirien et ne pouvait donc pas officier cette rencontre match par peur d’un éventuel conflit d’intérêts même si cette rencontre était sans enjeux pour les Eléphants. Après de longues minutes de flottement, les officiels ont attendu jusqu’à la 90e minute pour siffler la fin de la partie. Un drôle de dénouement qui arrange finalement tout le monde.