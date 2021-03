Coronavirus: l’Ethiopie a lancé sa campagne de vaccination

Le gouvernement éthiopien a lancé samedi, la campagne de vaccination contre la pandémie de coronavirus avec des doses du vaccin anti-covid AstraZeneca.

Après avoir reçu 2,2 millions de doses du vaccin AstraZeneca fabriquées par le Serum Institute indien, dans le cadre de l’initiative Covax qui vise à faciliter l’accès des pays pauvres aux vaccins, l’Ethiopie a lancé samedi, à Addis-Abeba, sa campagne de vaccination contre la covid-19. Le pays entend vacciner 20% de sa population d’ici la fin de l’année en commençant par le personnel de santé.

Présent à la cérémonie de lancement de cette campagne vaccinale, le représentant de l’organisation mondiale de la santé, le Dr Boureima Hama Sambo, a exhorté « les communautés et les dirigeants communautaires à instaurer la confiance » ainsi qu’à encourager « la demande de vaccin » et à s’attaquer « rapidement » à la « désinformation ».

L’Ethiopie a enregistré 172,571 cas d’infections au Covid-19, soit le plus grand nombre en Afrique de l’Est et le cinquième à l’échelle du continent. Le pays a recensé 2.510 décès. Au cours du dernier mois, les cas et les décès ont tous deux augmenté de 11% par semaine en moyenne, selon Africa CDC, le Centre de contrôle et de prévention des maladies de l’Union africaine