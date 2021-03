Coronavirus: la Chine en passe d’offrir 200 000 doses de vaccins au Tchad

L’ambassadeur de la Chine à N’Djamen, Li Jinjin, a indiqué mercredi, que son pays s’apprête à offrir 200 000 doses de vaccins contre la Covid-19 au Tchad.

Dans l’objectif de prêter main forte au Tchad dans le cadre de la lutte contre la pandémie de covid-19, la Chine envisage faire un don de 200 000 doses de vaccins contre le Covid-19 au pays d’Idriss Deby Itno. Le géant de l’Asie entend aussi vacciner ses ressortissants vivant au Tchad.

Pour le ministre tchadien de la Santé publique et de la Solidarité nationale, qui a salué la franche coopération entre les deux pays, la Chine est la première nation à proposer un vaccin contre la Covid-19 au Tchad. Un geste qui renforce l’amitié entre les deux pays. Il a par ailleurs déclaré que le Tchad fait partie des pays africains les mieux préparés pour la campagne de vaccination anti-covid. Au tableau épidémiologique, le Tchad compte plus 4 357 cas positifs au covid-19, 3 836 guérisons et 156 décès.