Coronavirus en France: testée positive, la ministre du Travail Elisabeth Borne hospitalisée

L’état de santé de la ministre française du Travail, Elisabeth Borne, hospitalisée après avoir été testée positive à la covid-19, connait une amélioration progressive, selon le ministère.

Positive à la maladie infectieuse, la ministre du travail, âgée de 59 ans, est hospitalisée et sous surveillance médicale depuis la semaine dernière. Mais son état de santé est « en voie d’amélioration », précise le ministère ce lundi. « Aujourd’hui les médecins et son entourage se montrent rassurants. La ministre échange avec ses équipes. », indique Bfmtv.

La ministre du Travail avait annoncé son test positif au covid-19, le dimanche 14 mars 2021. « Testée positive à la COVID-19, je continuerai d’exercer mes fonctions à distance. Malgré quelques symptômes, je me porte bien. Prenez soin de vous et de vos proches », avait-elle tweeté. Depuis, « la continuité des dossiers et du travail gouvernemental » est assurée par la ministre « avec l’appui de son cabinet, Brigitte Klinkert, ministre déléguée chargée de l’Insertion, et Laurent Pietraszewski, secrétaire d’Etat chargé des Retraites et de la Santé au travail ».