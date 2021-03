Plateforme industrielle au Nigeria: Buhari signe un accord de 1,3 milliard $ avec le Maroc

Le Nigéria et le Maroc ont signé un accord pour développer une plate-forme de produits chimiques de base de 1,3 milliard de dollars, au Nigéria, a annoncé ce jeudi, le président Muhammadu Buhari.

« Le Nigéria et le Maroc ont signé un accord pour développer une plate-forme de produits chimiques de base de 1,3 milliard de dollars au Nigéria, qui produira de l’ammoniac et divers engrais NPK et DAP, en utilisant les réserves de gaz du Nigéria », a tweeté le président du Nigéria, Muhammadu Buhari.

Pour le chef de l’Etat du Nigéria, son pays est sur la droite ligne devant conduire à la concrétisation de ses objectifs. « Nous sommes sur la bonne voie pour devenir une centrale électrique régionale et mondiale des engrais », a-t-il martelé.

Pour rappel, le président Buhari et le roi du Maroc ont signé en juin 2018, trois accords de coopération dont un relatif au Gazoduc qui devra traverser toute la côte ouest-africaine. Les deux autres accords signés portent sur la construction d’une « plateforme industrielle au Nigeria pour la production d’ammoniaque et des produits dérivés », et la « formation professionnelle agricole ».