Congo: deux voleurs de strings et slips féminins mis aux arrêts

Deux voleurs spécialisés dans le vol de sous-vêtements féminins ont été pris la main dans le sac, avec sur eux, 100 strings, a-t-on appris auprès des médias congolais.

Selon Sacer info, la scène s’est produite le samedi dernier au quartier Siafoumou à Pointe-Noire, au Congo. Les deux individus qui bouclaient leur ronde dans les parcelles dudit quartier, ont été pris en étau par les riverains qui visiblement guettaient ces voleurs depuis des jours.

A leur actif, ils compteraient plus de 100 strings au détriment de leurs victimes, qui se sont déchaînées sur eux. Ces deux hommes ont demandé la clémence des victimes et prétexté agir à cause du chômage.

Mais pour les victimes, le vol de sous-vêtements serait aussi motivé par le fétichisme, d’où leur refus d’accorder le pardon aux deux malfrats.