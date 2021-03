Congo: décès de Guy Parfait Kolelas, le principal opposant de Sassou Nguesso

L’opposant congolais Guy-Brice Parfait Kolelas est mort dans la nuit du dimanche au lundi, des suites de complications liées au Coronavirus. Selon les autorités, il est décédé dans l’avion qui l’évacuait à Paris.

C’est fini pour Parfait Kolelas, le principal opposant du président Denis Sassou Nguesso à la présidentielle de dimanche dernier. Alors qu’il a été testé positif au coronavirus vendredi, Kolelas a vu son état de santé se dégrader très rapidement et, tôt lundi aux environs de 1h du matin, l’homme de 60 ans est décédé dans un avion médical en route pour la France.

Plus tôt, il avait adressé un dernier message à ses compatriotes, leur demandant d’aller voter. « Mes chers compatriotes, je suis en difficulté, je lutte contre la mort, mais je vous demande néanmoins de vous lever. Allez voter pour le changement. Je ne me serai pas battu pour rien. Combattez pour cela. Je ne me serai pas battu pour rien », ce fut son tout dernier message aux Congolais.

Kolelas a terminé deuxième du leader Denis Sassou Nguesso à l’élection présidentielle de 2016 avec environ 15% des voix. Son père, Bernard Kolelas, a été brièvement Premier ministre du Congo en 1997 pendant la guerre civile dans le pays. La figure de l’opposition a particulièrement critiqué le dirigeant sortant ces derniers jours, déclarant que la République du Congo était devenue «un État policier».