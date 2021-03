« Chasser Talon du pouvoir, n’est pas un projet de société », Colonel Louis Akanni

Le président de la Commission électorale nationale autonome (CENA), Monsieur Emmanuel Tiando, a officiellement lancé ce jeudi la campagne électorale en vue de l’élection du président de la République pour les 5 prochaines années. Dans un entretien accordé à un organe de la place, le Colonel Louis Akanni invite les candidats à élever le niveau du débat politique pour permettre aux Béninois de faire un choix conséquent.

L’ancien Directeur du renseignement militaire et expert des Nations Unies sur plusieurs fronts, le Colonel Louis Akanni, a le sentiment qu’après plus de 30 ans de processus démocratique, le Bénin s’enlise dans un débat politique au rabais. Le débat d’idées, estime-t-il, cède de plus en plus devant le débat de personnes.

Le Colonel à la retraite reproche principalement aux acteurs politiques de l’opposition d’avoir raté l’occasion de séduire le peuple béninois, en lui présentant des idées novatrices. Il se désole que tout le débat s’est cristallisé autour du départ du pouvoir, du chef de l’Etat en exercice.

« Chasser Talon du pouvoir, n’est pas un projet de société », martèle-t-il à l’endroit de l’opposition dont le programme d’actions semble être: chasser du pouvoir le président de la République et restaurer la démocratie et l’état de droit qui seraient éprouvés.

Pour l’ex-Directeur du renseignement militaire et expert des Nations Unies, les Béninois ont une grande attente pour les prochaines années et il faut travailler pour que la campagne électorale soit un débat d’idées entre les différents candidats.

Pour Louis Akanni, les populations béninoises veulent des débats pacifiques et constructifs afin de percevoir les propositions aux solutions qui constituent son quotidien et non des injures ou de l’étalage de la haine.