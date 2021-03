« C’est le joueur le plus paresseux », John Obi Mikel se paye Eden Hazard

Ancien coéquipier d’Eden Hazard à Chelsea, John Obi Mikel a commenté la situation de l’attaquant belge au Real Madrid, cloué à l’infirmerie par des blessures à répétition. Le joueur nigérian pense que le Diable Rouge est un joueur merveilleux mais « paresseux ».

Débarqué en 2019 au Real Madrid pour faire oublier Cristiano Ronaldo, parti à la Juventus un an plus tôt, Eden Hazard n’a jamais réussi à convaincre chez les Merengues. Moins bon techniquement depuis son départ de Chelsea, le Diable Rouge doit aussi faire avec les pépins physiques. Souvent blessé, le Belge a passé plus de temps à l’infirmerie que sur les pelouses.

En deux saisons et demie passées dans le club espagnol, le buteur belge n’a disputé que 25 rencontres pour seulement 3 buts marqués. Un bilan bien loin des 110 réalisations de l’attaquant lors de son glorieux passage à Chelsea. Une lointaine époque dont se souvient le joueur nigérian, John Obi Mikel. Ancien coéquipier de l’avant-centre merengue chez les Blues, le capitaine des Super Eagles est revenu sur les séances d’entraînement d’Eden Hazard (30 ans), qu’il considérait comme un joueur merveilleux mais paresseux.

«Quand on s’entraînait, il attendait qu’on ait fini. C’est le joueur le plus paresseux, mais le dimanche, il était toujours le meilleur joueur du match. C’était incroyable. J’ai toujours dit que Hazard est l’un des joueurs les plus doués, il avait tout : vitesse, puissance, habileté, technique… Il était juste derrière Messi et Cristiano Ronaldo« , a confié Obi Mikel à The Athletic.

Mais seulement, s’il le voulait, il se disait parfois : « Si je veux être aussi bon, je peux être aussi bon. Pas aussi bon que Messi parce qu’il vient d’une autre planète, mais je pense que je peux être proche de Cristiano et même meilleur ». Ce sont les mots qui sont sortis de sa bouche, mais il n’est pas si dévoué. Il ne s’entraîne pas bien, c’est le pire joueur d’entraînement avec lequel j’ai jamais joué», a-t-il ajouté avant de conclure que ses performances le week-end lui permettaient d’être épargné par les critiques et les remontrances à l’entraînement.