« C’est du n’importe quoi », Savan’Alla répond aux révélations de Al Moustapha sur leur « liaison »

Annoncée en couple avec Al Moustapha, la chanteuse ivoirienne, Savan’Alla, a fait des clarifications sur leur relation. Savan’Alla a profité de l’occasion pour lancer un petit tacle au polémiste Al Moustapha.

Savan’Alla a-t-elle eu une relation amoureuse avec Al Moustapha? Alors qu’Al Moustapha avait donné une interview dans laquelle il a affirmé qu’ils avaient eu une relation amoureuse, Savan’Alla rejette en bloc cette confidence de l’homme d’affaires et le met à sa place.

« Vous savez, c’est une vieille histoire, j’ai pas envie de revenir là-dessus », a-t-elle confié sur le plateau de Peopl’Emik avant d’évoquer leur relation.

« Je respecte beaucoup monsieur Al Moustapha, c’est quelqu’un que j’ai connu, je ne le nie pas. C’est un ami, mais s’asseoir pour raconter ce qu’il raconte-là, c’est du n’importe quoi ». Savan’Alla

Loin de renier leur amitié, Savan’Alla reconnait avoir été proche de lui. « Il a été un ami. Et aujourd’hui, il a sa vie, je souhaiterais que vraiment, il se concentre sur sa femme et qu’il arrête de raconter des ragots », a-t-elle lancé.

Quand vous n’avez pas eu de relation avec quelqu’un et que la personne vient sur les réseaux sociaux comme il l’a fait, c’est méchant, même s’il avait eu quelque chose, est-ce que vous pensez qu’un homme peut venir s’asseoir pour raconter ça comme ça ? Savan’Alla

Reçu en direct sur l’émission, Al Moustapha s’est prononcé sur le sujet. Pour lui, c’est archi-faux. « Ce sont des fake news, elle-même, elle peut vous le témoigner », a-t-il reconnu. Cette réaction de Al Moustapha qui confirme le démenti de Savan’Alla pourrait mettre fin à la polémique.

De Savan’Alla à Lalla Diakité…

Le samedi 20 octobre 2018 sur Fréquence 2 dans l’émission ‘’Carrefour Week-end’’, Al Moustapha a dévoilé les raisons de sa rupture avec Savan’Alla.

Selon lui, Al Moustapha, c’est suite à l’infidélité de l’auteure du célèbre refrain « Le pointeur doit payer cash » qu’il a décidé de rompre, lui coupant tous les privilèges dont il la couvrait.

« Oui, entre Savan’Alla et moi, il y a bel et bien eu une liaison. On a passé un an pratiquement ensemble et elle ne peut pas le nier. J’ai pris une villa pour elle. J’ai payé un an de loyer. J’ai même meublé la villa ». Al Moustapha

Pour rappel, ce n’est pas la première fois que Al Moustapha est mêlé à de pareilles histoires. Il y a environ un mois, il avait confié avoir été en couple avec la femme d’un footballeur ivoirien, candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football.

«Dans ma vie, la seule chose que je regrette le plus et qui continue de peser sur ma conscience, c’est d’avoir eu des rapports sexuels ici à Abidjan avec la femme d’un ami, un ancien footballeur ivoirien qui a fait fortune et qui est aujourd’hui candidat à la présidence de la FIF (Fédération ivoirienne de Football) » Al Moustapha

A l’époque, sa confidence avait suscité de vives réactions et a même été liée à la femme de Didier Drogba. Et puis, il y a quelques semaines, l’ancien footballeur ivoirien, Didier Drogba, a confirmé avoir divorcé de sa femme, Lalla Diakité, depuis plus d’un an.