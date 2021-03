Canal de Suez: le porte-conteneurs « Ever Given » bloquant la voie, remis dans la bonne direction

Le porte-conteneurs bloquant le canal de Suez remis à 80% dans la bonne direction, le trafic mettra 3,5 jours à s’écouler une fois le passage libre, a communiqué le fournisseur de services maritimes Inchcape Shipping lundi matin.

Le porte-conteneurs Ever Given, qui obstrue le canal de Suez depuis près d’une semaine, a été remis à 80% dans la « bonne direction », a annoncé lundi l’Autorité du canal (SCA) dans un communiqué, augurant la sortie d’une crise qui occasionne depuis mardi des milliards de dollars de pertes. « Le positionnement du navire a été rétabli à 80% dans la bonne direction », a estimé Ossama Rabie, président la SCA, cité dans le communiqué, avant d’ajouter: « Et l’arrière du navire s’est éloigné de 102 mètres de la rive alors qu’il était à quatre mètres seulement ».

Il n’a pas indiqué quand la navigation pourrait reprendre sur cette voie d’eau très fréquentée. Mais le trafic maritime, soit plus de 400 navires en attente de pouvoir passer le canal de Suez, mettra « 3,5 jours » à s’écouler après la fin de l’incident, a indiqué le chef de l’Autorité du canal sur une chaîne de télévision locale. Peu avant, un porte-parole de Shoei Kisen, l’entreprise japonaise propriétaire du navire, avait fait savoir que le navire géant avait « tourné » mais ne « flottait pas » encore. Il était « bloqué à un angle de 30 degrés » par rapport au bord du canal mais a désormais davantage d’amplitude de mouvement, a ajouté le porte-parole.

Selon ce responsable du canal, « les équipes sur place ont procédé à des vérifications techniques et se sont assurées que le moteur du navire fonctionnait ». Dans un communiqué publié vers 05H00 (03H00 GMT), la SCA se bornait à indiquer que « les manœuvres de remorquage pour renflouer le porte-conteneurs Ever Given (avaient) commencé à l’aide de 10 remorqueurs géants ». La compagnie de service maritime Inchcape avait annoncé que le navire était « renfloué », ce qui avait été repris par plusieurs médias.