CAN 2022 – Sierra Leone vs Bénin: David Kiki suspendu, un Écureuil local en renfort

Le sélectionneur du Bénin, Michel Dussuyer, a convoqué Djalilou Ouorou pour le match contre la Sierra Leone ce mardi en 5è journée des éliminatoires de la CAN 2022. L’arrière gauche de la JA Cotonou va remplacer David Kiki suspendu pour cette rencontre.

Après Jean Ogouchi, c’est autour de Djalilou Ouorou d’intégrer l’effectif béninois. L’arrière gauche de la JA Cotonou a été appelé par Michel Dussuyer pour le dernier match des Écureuils comptant pour les éliminatoires de la CAN 2022. L’Ecureuil local, qui n’avait plus été convoqué depuis les amicaux de septembre et octobre 2019 chez les A., va remplacer David Kiki, suspendu pour cette rencontre après son carton jaune lors de la défaite contre le Nigéria (0-1), dimanche à Porto-Novo.

Le Bénin à un point de la qualification

Deuxième du groupe L avec 7 points au compteur, le Bénin doit battre la Sierra Leone (4 points) ou au moins faire un match nul pour valider son ticket pour Cameroun. Un duel indécis face aux Leones Stars qui se qualifieraient également en cas d’un bon résultat contre les Écureuils.