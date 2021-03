CAN 2022 (Q): la nouvelle date du match Sierra Leone vs Bénin connue

Reporté en raison de l’imbroglio autour des tests Covid, le match Sierra Leone vs Bénin, entrant dans le cadre de la 6è journée des éliminatoires de la CAN 2022, est reprogrammé à la prochaine fenêtre internationale de la FIFA prévue en juin 2021, a annoncé ce mercredi le comité d’organisation de la CAN.

Le Bénin va devoir attendre encore quelques mois avant de valider son ticket pour la phase finale de la CAN 2022 prévue au Cameroun. Alors que les Écureuils devraient affronter la Sierra Leone mardi dernier en 6è journée des éliminatoires, le match a finalement été reporté en raison notamment de l’imbroglio autour des tests Covid.

Saisi par la CAF pour trancher cette affaire qui n’honore pas le football africain, le comité d’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) vient de décider de reporter la rencontre à la prochaine fenêtre internationale de la FIFA prévue en juin 2021.

Le Bénin à un point de la qualification

Pour rappel, le Bénin avec 7 points au compteur dans le groupe L, sera qualifié s’il ne perd pas ou bien s’il s’incline avec un but d’écart et en marquant au moins une fois (cela permettrait en effet aux Écureuils de devancer leurs adversaires, battus 1-0 à l’aller, au bilan des confrontations directes). Dans le cas contraire, les Leone Stars disputeront leur première CAN depuis 1996.