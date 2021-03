CAN 2022: l’Egypte rejoint la liste des qualifiés

L’Egypte a validé son ticket pour la phase finale de la CAN 2022 après son nul (1-1) contre le Kenya ce jeudi en 5è journée des éliminatoires.

Détenteur du record de victoires (avec sept CAN) et grand prétendant au sacre, l’Egypte sera bien présent à la CAN 2022 qui se jouera au Cameroun. Les Pharaons ont assuré leur qualification pour la phase finale de la compétition en tenant en échec le Kenya (1-1) ce jeudi lors de la 5è journée des éliminatoires.

Mohamed Afsha a ouvert le score dès la deuxième minute pour l’Egypte qui se fera rattraper un peu après l’heure de jeu par les Kenyan grâce à Abdallah Hassan.

Après les Comores, l’Egypte obtient donc l’autre ticket du groupe G avec neuf points. Le match de la sixième journée entre les deux qualifiés de connaitre le premier de cette poule.

Classement du groupe G :