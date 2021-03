CAN 2022: le programme complet des éliminatoires (5è et 6è journées)

Les dernières rencontres éliminatoires de la CAN Cameroun 2022 (ex-2021) se dérouleront cette semaine à travers toute l’Afrique. Découvrez les différentes affiches des 5è et 6è journées de ces phases qualificatives.

Le foot africain est à l’honneur cette semaine avec les dernières journées des éliminatoires de la CAN Cameroun 2022. Les pelouses du continent seront, en effet, le théâtre des matchs des 5è et 6è journées. De gros chocs à l’issue desquels on connaîtra les derniers qualifiés pour la phase finale du tournoi.

Premier du groupe A et déjà qualifié, le Mali ouvre le bal ce mercredi face à la Guinée qui doit ramener au moins trois points lors de ses deux rencontres pour passer en phase finale. Adversaire du Tchad dans l’autre rencontre de ce poule A, la Namibie, elle, est déclarée vainqueure sur tapis vert pour son match contre les Sao, l’équipe tchadienne étant disqualifiée de ces éliminatoires.

Dans les autres rencontres de ces qualificatives, on suivra notamment le derby des voisins, entre le Nigéria et le Bénin, ce samedi. A une longueur d’intervalle à la tête du groupe L, les deux équipes peuvent valider leur ticket pour Cameroun en cas de victoire.

Voici le programme complet des éliminatoires de la CAN 2022 (5è et 6è journées) :

Mercredi 24 Mars 2021

13h00: Tchad Namibie

16h00: Guinée Mali

13h00: Soudan du Sud Malawi

13h00: Ouganda Burkina Faso

19h00: Sao Tome Soudan

13h00: Rwanda Mozambique

13h00: Éthiopie Madagascar

Jeudi 25 Mars 2021

16h00: Af. Du Sud Ghana

16h00: Gabon RD Congo

16h00: Gambie Angola

13h00: Comores Togo

16h00: Kenya Égypte

16h00: Botswana Zimbabwe

19h00: Zambie Algérie

19h00: Eq.Guinée Tanzanie

19h00: Libye Tunisie

Vendredi 26 Mars 2021

13h00: Burundi CentrAfrique

19h00: Mauritanie Maroc

16h00: Cape Vert Cameroun

13h00: Eswatini Guinea-Bissau

16h00: Congo Sénégal

16h00: Niger Côte d’Ivoire

Samedi 27 Mars 2021

13h00: Lesotho Sierra Léone

16h00: Bénin Nigeria

Dimanche 28 Mars 2021

13h00: Namibie Guinée

19h00: Mali Tchad

16h00: Ghana Sao Tome

16h00: Soudan Afr. Du Sud

13h00: Tanzanie Libye

13h00: Tunisie Eq.Guinée

Lundi 29 Mars 2021

16h00: Burkina Faso Soudan Sud

16h00: Malawi Ouganda

16h00: Angola Gabon

16h00: RD Congo Gambie

16h00: Égypte Comores

16h00: Togo Kenya

19h00: Algérie Botswana

19h00: Zimbabwe Zambie

Mardi 30 Mars 2021

19h00: CentrAfrique Mauritanie

19h00: Maroc Burundi

19h00: Cameroun Rwanda

19h00: Mozambique Cape Vert

16h00: Guinée-Bissau Congo

16h00: Senegal Eswatini

13h00: Côte d’Ivoire Éthiopie

13h00: Madagascar Niger

16h00: Nigeria Lesotho

16h00: Sierra Léone Bénin