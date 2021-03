CAN 2022: le match Sierra Leone vs Bénin reporté à une date ultérieure

Le match Sierra Leone vs Bénin prévu ce mardi à Freetown dans le cadre de la 6è journée des éliminatoires de la CAN 2022 ne se jouera finalement pas ce mardi. La rencontre a été reportée à une date ultérieure.

Annoncée comme une finale avant l’heure, la rencontre entre le Bénin et la Sierra Leone comptant pour la 6è journée des éliminatoires de la CAN 2022 n’aura pas lieu ce mardi. Initialement prévu à 17h puis reporté à 21h, le match a été finalement reporté à une date ultérieure.

Dans un communiqué officiel, la Commission chargée des compétitions de la CAF a annoncé que « le match ne se jouera pas aujourd’hui (mardi) comme initialement prévu » mais que « l’organe compétent de la CAF enquête actuellement sur la question et reviendra au plus tôt avec une décision« .

Cette annonce fait suite à la situation tendue qui prévaut actuellement du côté de Freetown. En effet, quelques minutes avant la rencontre, les autorités Sierra léonaises ont annoncé avoir détecté six cas positifs au Covid-19 dans le groupe des Écureuils. Des cas détectés qui concernent comme par hasard, exclusivement des cadres de l’effectif de Michel Dussuyer : Saturnin Allagbé, Khaled Adenon, Steeve Mounié, Jodel Dossou, Michael Poté et Cedric Hountondji. Les Béninois, qui avaient tous été testés négatifs avant leur départ pour Freetown, ont évidemment contesté ces résultats et crié au scandale.

La délégation béninoise qui était un temps bloquée dans son bus à l’entrée du stade, a finalement regagné son hôtel où des discussions entre les différentes parties, la Confédération africaine de football (CAF) et la FIFA ont lieu depuis plusieurs heures.