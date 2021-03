CAN 2022: l’Afrique du Sud freine le Ghana dans la course à la qualification

Le Ghana a été neutralisé par l’Afrique du Sud (1-1) ce jeudi à Johannesburg dans le cadre de la 5è journée des éliminatoires de la CAN 2022. Un nul qui retarde la qualification des Black Stars qui devront attendre la dernière journée pour valider leur ticket.

Premier du groupe C avec le même nombre de points que l’Afrique du Sud, le Ghana va devoir attendre la dernière journée pour valider son ticket pour la phase finale de la CAN 2022. Alors qu’ils pouvaient se qualifier ce jeudi lors de la 5è journée, les Black Stars ont raté l’occasion en concédant un nul face à l’Afrique du Sud (1-1) à Johannesburg.

Moins inspirés dans une rencontre où ils ont été globalement dominés, les Ghanéens avaient pourtant ouvert le score sur une jolie réalisation de Kudus Mohammed en début de seconde période. Mais les Bafana-Bafana, très combatifs, ont rapidement égalisé, grâce à leur star, Percy Tau (1-1), qui par la même occasion, égale le record de buts de la légende Zuma.

Avec ce nul qui n’arrange aucun des deux équipes, le Ghana et l’Afrique du Sud conservent la tête de la poule C avec 10 points chacun, derrière le Soudan (9 points) qui a battu Sao Tomé-et-Principe (2-0), la veille. Tout se jouera donc le 28 mars lors de la dernière journée de ces phases qualificatives. L’Afrique du Sud se déplacera au Soudan et le Ghana affrontera Sao Tomé-et-Principe.