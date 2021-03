Campagne « Mine d’or » pour révéler les « réserves minières » du Bénin

En ce mois de mars où les femmes sont à l’honneur, l’une des initiatives qui se sont imposées sur la toile, c’est la campagne « Mine d’or ». Elle est née à la suite de la polémique de « réserve minière » créée par le député Dakpè Sossou.

Au Bénin, la journée du 08 mars est diversement célébrée. Cette année, loin des manifestations festives, une initiative est née sur la toile. L’idée est d’Esther Gaba, chroniqueuse web et entrepreneure. Elle s’est en réalité inspirée de la polémique de « réserve minière » suscitée par le député Dakpè Sossou, alors qu’il était invité à se prononcer sur la candidature de Reckya Madougou.

Dénommée « Mine d’or », la campagne a pour objectif de mettre la lumière sur des femmes béninoises qui ont aujourd’hui un rôle de leader, mais qui ne sont pas forcément connues du grand public. La campagne consiste donc à présenter 20 femmes qui se sont illustrées avec brio dans plusieurs domaines de compétences et qui font la fierté du Bénin à travers le monde.

Susciter l’engagement, la prise de responsabilité par les femmes…

A travers cette campagne, la finalité recherchée est de susciter chez les autres femmes, la force de briser les préjugés et de prendre les plus grandes responsabilités au cœur de la gestion publique. Les 20 femmes ciblées pour cette première édition constituent donc dès à présent des repères et des modèles de réussite pour toutes les autres.

Loin d’être un combat féministe, la campagne « Mine d’or » vise à placer la femme au cœur des grandes sphères décisionnelles. Les 20 « Mines d’or » sont des exemples que la chose est possible sans grands tapages.