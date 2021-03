Burkina Faso – Lutte contre la cybercriminalité: un réseau de cyber-escrocs mis aux arrêts par la BCLCC

La Brigade Centrale de Lutte Contre la Cybercriminalité (BCLCC) du Burkina Faso, a annoncé ce lundi, avoir démantelé un réseau de cyber-escrocs et saisi d’importants somme et matériels.

Six (06) téléphones portables, la somme d’un million deux cent cinquante mille (1 250 000) francs CFA, dix-neuf (19) lots de faux billets de banque et un lot de quarante (40) cartes SIM composé de cartes SIM ORANGE, TELECEL, Moov Africa et MTN BENIN. Tel est le butin saisi par la Brigade Centrale de Lutte Contre la cybercriminalité des mains des cyber-escrocs.

A lire aussi: Burkina Faso – Renforcement de la démocratie: les Nations unies saluent le leadership du président Roch Kaboré

Grâce à la collaboration des victimes, c’est au total deux (02) individus présumés cyber-escrocs, dont l’âge varie entre 40 et 43 ans, qui ont été mis aux arrêts dont l’un est un repris de justice. Selon les explications de la brigade, ils sont spécialisés dans l’escroquerie via les moyens de communication électroniques et particulièrement l’usurpation d’identité, le faux monnayage et le blanchiment de capitaux. Sur leur mode opératoire, les cyber-escrocs se faisaient passer pour des acheteurs de la sève de moringa, de l’aloe-vera et des épices bio, ajoute la brigade.

Le préjudice actuel causé par ce groupe de cyber-escrocs s’élève à plus de dix-huit millions (18.000.000) de francs CFA. « Par ailleurs, nous continuons de recevoir des plaintes en lien avec la même affaire. Il convient de rappeler que la brigade avait démantelé un premier réseau en 2020 », indique la Brigade.