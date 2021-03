Burkina Faso: le gouvernement annonce l’augmentation des prix du Gaz butane et du carburant

Le prix du Gaz butane et du carburant connaitront une augmentation au Burkina Faso, à compter du 23 mars 2021.

Dans un communiqué, le Ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat a porté à la connaissance des consommateurs, des marketers et des gérants de stations-services que conformément aux décisions du Comté interministériel de détermination des prix des hydrocarbures (CIDPH) et pour compter de la date du 23 mars 2021, les prix des produits des hydrocarbures vendus à la pompe sur le territoire national burkinabé, vont connaître une augmentation.

Selon le document, l’augmentation se fera de 10 FCFA par litre pour le prix du Super 91, 10 FCFA par litre pour le prix du Gasoil, 10FCFA par litre pour le prix du pétrole et 500 FCFA sur la bouteille de Gaz butane de 12,5 kg. Le Ministre invite les différents acteurs de la chaîne de distribution au strict respect des nouveaux prix.

A cet effet, précise le communiqué, la Direction générale de la règlementation et du contrôle des prix, la Brigade mobile du contrôle économique et de la répression des fraudes et les Directions régionales en charge du commerce effectueront des opérations de contrôle inopinées et tout contrevenant à cette mesure sera sanctionné conformément à la réglementation en vigueur.