Burkina Faso: le chef de file de l’opposition plaide pour le retour de Blaise Compaoré

Officiellement installé comme chef de file de l’opposition burkinabé, Eddie Komboïgo a plaidé pour le retour de l’ancien président, Blaise Compaoré, au Burkina Faso.

Dans son entretien accordé au média dw, le nouveau chef de file de l’opposition politique du Burkina Faso, Eddie Komboïgo, et président du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), fondé par l’ex-président, Blaise Compaoré, a abordé la question de la réconciliation nationale qui fait la une au Pays des hommes intègres.

Sur ce sujet, il s’est montré peu favorable à la nomination d’un ministre de la réconciliation nationale. Mais toutefois, il dit être prêt à accompagner les actions pour l’unicité et la réconciliation du Burkina Faso. Par ailleurs, il a plaidé pour le retour au pays de l’ex-président, Blaise Compaoré. « Je pense qu’il a écrit deux fois de suite. Il a souhaité rentrer ! Jusqu’à présent, il n’est pas encore rentré », a-t-il d’abord lancé

« Vous savez, j’ai écrit dans mon livre que nul ne s’inflige la douleur de s’exiler, seul. Il est parti suite aux mouvements des 30 et 31 octobre 2014. Il souhaite rentrer chez lui. Il faut lui permettre de rentrer chez lui ! Et toutes les questions de réconciliation, de justice, de vérité ne peuvent s’obtenir que s’il est-là ! Mais si on dit qu’il ne rentre pas chez lui, je ne sais pas comment vous pouvez mettre en application votre triptyque vérité, justice et réconciliation ! », a-t-il indiqué.