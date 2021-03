Brigitte Macron: sa fille Laurence Auzière séparée de son mari, Guillaume Jourdan?

Laurence Auzière, la fille de la première dame française Brigitte Macron serait séparée de son mari.

La magazine français Voici a annoncé la séparation de Laurence Auzière, la fille de Brigitte Macron de son mari Guillaume Jourdan. Selon leur parution de ce vendredi 12 mars 2021, le couple fait des efforts pour que leurs trois enfants , Emma, Thomas et Alice gardent leurs repères.

Toutefois, le média indique qu’il s’agit pour l’heure d’une simple séparation. Le magazine évoque qu’une simple séparation et non un divorce.

« La rupture se passe très convenablement : la maison familiale a été conservée, les enfants restent dans la même école et ils se relaient auprès d’eux un week-end sur deux, a confié une source très proche de la famille.

Mais, Laurence Auzière peut compter sur sa mère, la première dame Brigitte Macron qu’elle ne voit plus à cause du coronavirus et ses restrictions. Cette nouvelle épreuve fait suite à celle son père durant les fêtes de Noël de 2019.