Brésil – Riposte au Coronavirus: le président Jair Bolsonaro se fait huer par la population

Alors que le nombre de cas et de décès augmente au Brésil et que les informations font état d’un manque de lits de soins intensifs, de médicaments et d’efforts insuffisants pour acquérir et vacciner sa population, le président Jair Bolsonaro s’est adressé au pays dans un discours de quatre minutes à la radio et à la télévision.

« Nous faisons et ferons de 2021, l’année de la vaccination des Brésiliens. Nous sommes infatigables dans notre lutte contre le coronavirus », a-t-il déclaré cité par CGTN. Promettant de vacciner l’ensemble de la population d’ici la fin de l’année, atteignant 500 millions de doses, Bolsonaro a assuré, « très bientôt, nous reprendrons nos vies normales ».

Il a défendu la réponse du gouvernement à la pandémie, affirmant qu’il n’avait jamais cessé de prendre « des mesures importantes pour lutter contre le virus et le chaos économique qui pourraient créer le chômage et la faim ». Plus d’un an après la détection du COVID-19 au Brésil, le virus continue de ravager le pays sud-américain et ne montre aucun signe de diminution. Au contraire, il semble s’aggraver. Rien que mardi, 3158 personnes sont décédées des suites du coronavirus, le total quotidien le plus élevé depuis la détection de la pandémie à l’intérieur de ses frontières en février 2020.

Les brésiliens pas convaincus

Le discours du président n’a pas plu au public. Des citoyens de tout le pays, y compris Sao Paulo, Rio de Janeiro, Brasilia, Salvador, Belém, Curitiba et Belo Horizonte, ont sorti leurs casseroles et leurs poêles lors de manifestations qui ont fait écho toute la nuit, selon Reuters, un geste qui a été vu au début de la pandémie. « Meurtrier! » et « Menteur! » Certains des cris entendus depuis les balcons lors des manifestations du «panelaço» (casserole), selon les médias locaux.

Ses paroles ne correspondaient pas aux actions précédentes, car Bolsonaro a publiquement minimisé le virus comme une «petite grippe», semé des doutes sur les vaccins, combattu les mesures de verrouillage étatiques et locales, dirigé des rassemblements importants, rejeté les mandats de masque et préconisé des remèdes non éprouvés, tels que l’hydroxychloroquine.

Mardi également, Bolsonaro a prêté serment au cardiologue Marcelo Queiroga, quatrième ministre de la Santé depuis le début de la pandémie, lors d’une cérémonie à huis clos. Le médecin remplace Eduardo Pazuello, un général de l’armée en service actif qui a supervisé la majeure partie de la riposte à la pandémie.