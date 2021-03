Boxe: décès du légendaire champion Marvin ‘Marvelous’ Hagler

Champion du monde des poids moyens entre 1980 et 1987, Marvin ‘Marvelous’ Hagler est décédé samedi à l’âge de 66 ans, a annoncé sa famille sur les réseaux sociaux.

Considéré comme l’un des plus grands boxeurs de tous les temps, la légende Marvin ‘Marvelous’ Hagler s’est éteinte samedi à l’âge de 66 ans. L’annonce de son décès a été faite par son épouse, Ray, qui a partagé la triste nouvelle sur sa page Facebook. « Je suis désolée de faire une annonce très triste. Aujourd’hui (samedi), malheureusement, mon mari bien-aimé, Marvelous Marvin, est décédé subitement à son domicile ici dans le New Hampshire« , a-t-elle annoncé.

« Notre famille vous demande de respecter notre vie privée pendant cette période difficile. Avec amour, Kay G. Hagler. », ajouté Ray, unique épouse de l’illustre boxeur avec qui elle a eu cinq enfants. L’Américain, champion des États-Unis chez les poids moyens en 1973, a régné comme le champion du monde incontesté des poids moyens entre 1980 et 1987. Ses 12 titres de défense sont le troisième plus long règne de championnat de tous les temps, tandis que ses six ans et sept mois avec la ceinture sont le deuxième mandat le plus long pour un poids moyen.

Inscrit au Hall of Fame de la boxe, Marvin ‘Marvelous’ Hagler a été nommé Boxeur de la Décennie (1980s) par Boxing Illustrated et deux fois nommé Boxeur de l’Année (1983 & 1985) par le magazine The Ring.