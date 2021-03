Bon à savoir: ces maladies qui peuvent être guéries par des rapports s€xuels réguliers

Pas le temps de lire l'article ?

Il n’est plus un secret pour personne que faire l’amour était réputé être bon pour la santé. Que ce soit pour ses effets sur le moral, ou pour ses vertus sur la santé et le maintien du corps en forme, le sexe nous fait du bien.

Il est indéniable que le sexe est bénéfique au moral et au bien-être mental. Le plaisir, et notamment l’orgasme, ont plusieurs effets qui peuvent contribuer à notre bonne santé, tant psychique que physique. Une activité sexuelle régulière peut nous épargner de plusieurs maladies dont voici quelques unes:

Surcharge musculaire

L’acte sexuel aide à lutter contre les douleurs musculaires et articulaires. Les chercheurs ont prouvé que la libération de l’ocytocine ajouté à de l’endorphine permet de soulager la douleur.

Peau éclatante

Vouloir une peau éclatante, c’est avoir des rapports sexuels régulièrement. Durant les rapports sexuels, il y a libération des toxines qui contribuent à améliorer l’aspect de la peau.

Insomnie

Le sexe, et plus particulièrement l’orgasme, possèdent également des vertus sur la migraine. Ceci est dû à l’action des hormones libérées durant le plaisir et l’orgasme, et notamment des endorphines. Ces dernières procurent une sensation de bien-être et contribuent à diminuer la douleur. Le sexe est donc un parfait remède pour combattre le mal de tête.

De même, avoir des rapports sexuel permet également de réduire le sentiment de stress et d’anxiété. C’est ici la sérotonine, une hormone sécrétée lorsqu’on fait l’amour, qui procure une sensation d’apaisement général et contribue ainsi à réduire l’anxiété, l’angoisse ou encore les états de stress.

Incontinence urinaire

L’intimité renforce le bassin et prévient les fuites urinaires. Vous ne souffrirez plus d’incontinence urinaire si vous faites régulièrement l’amour.