Black Lives Matter est apparu en raison de faits de génocide dans l’histoire des États-Unis, Poutine

Le président russe Vladimir Poutine lors d’une réunion avec le public de Crimée et de Sébastopol, a indiqué que le mouvement Black Lives Matter est né d’un génocide qui a suivi toute l’histoire des États-Unis.

Vladimir Poutine a répondu au propos de son homologue américain, Joe Biden, selon lesquels, il était un « tueur » sans âme. Il a indiqué qu’il en faut un pour reconnaître un autre et qu’il souhaite « une bonne santé » à Joe Biden. Mais le président russe ne s’est pas arrêté à ce stade, il a poursuivi dans ses propos et a fait des remarques sur l’esclavage et le mouvement Black Lives Matter.

« La colonisation européenne du continent américain a été suivie par l’élimination de la population locale, avec un génocide comme ils l’appellent aujourd’hui, un génocide direct des tribus indiennes. Il a été suivi d’une période d’esclavage très dure, vaste et difficile, très brutale », a rappelé le chef de l’Etat.

Selon Vladimir Poutine, « tout cela voyage à travers l’histoire, il accompagne la vie aux Etats-Unis jusqu’à ce jour ». « Sinon, d’où viendrait le mouvement Black Lives Matter? […] Les Afro-Américains font face à l’injustice jusqu’à ce jour », a noté le dirigeant russe. Un rappel de l’histoire de la part de Poutine qui devrait calmer les ardeurs de Biden.