Birmanie: la junte impose la loi martiale dans deux communes de Rangoun

En Birmanie, la junte militaire qui a pris le pouvoir le lundi 1er février 2021, a déclaré ce dimanche, la loi martiale dans deux communes de Rangoun, la plus grande ville du Myanmar (ex-Birmanie).

La junte donne « le pouvoir administratif et judiciaire de la loi martiale au commandant régional de Rangoun afin qu’il l’exerce (dans la commune de Hlaing Tharyar, où des affrontements ont fait au moins 15 morts dimanche, et celle de Shwepyitha) (…) afin d’assurer la sécurité, de maintenir l’Etat de droit et la tranquillité plus efficacement », a déclaré un présentateur du journal télévisé.

La loi martiale est l’instauration dans un pays d’un état judiciaire d’exception, au sein duquel l’armée assure le maintien de l’ordre à la place de la police ou en collaboration avec celle-ci.

A lire aussi: Birmanie: la police tire à balle réelle sur les manifestants et tue plusieurs personnes

Depuis le coup d’Etat militaire qui a renversé l’ex-dirigeant Aung San Suu Kyi, la Birmanie est entre manifestations et repressions militaires. Au moins 18 personnes ont été tuées dimanche en Birmanie dans des manifestations contre le coup d’Etat militaire, l’un des bilans les plus lourds depuis le début de ces protestations, au lendemain d’un vibrant appel à la résistance contre cette «dictature injuste» lancé par un dirigeant de l’opposition.