Beyoncé victime de cambriolage deux fois consécutives, plus d’un million de dollars emportés

La chanteuse Beyoncé a perdu plus d’un million de dollars après avoir été victime de deux cambriolages.

Des sacs de luxe, robes de créateurs, objets de collection, jeux d’enfants sont, entre autres, des objets qui ont été dérobés à Beyoncé. Selon SoirMag, la star américaine aurait perdu au total plus d’un million de dollars dans deux cambriolages survenus au début de ce mois de mars.

Le média précise que le vol n’a pas été fait à son domicile. Ainsi, les voleurs ont visité des entrepôts de stockage appartenant à « Queen B » et situé à Los Angeles. Lors du premier cambriolage, les malfrats ont volé des sacs à main et des robes de grands couturiers, avant de revenir une semaine plus tard.

Pour l’heure, les enquêtes se poursuivent et les malfrats n’ont pas encore été identifiés.