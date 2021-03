Bénin: une loi-cadre sur l’enseignement et la formation techniques et professionnels en gestation

Le sous-secteur des l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle semble avoir de beaux jours devant lui. Pour renforcer les réformes déjà en cours dans ce sous-secteur, il y aura bientôt une loi-cadre pour réorganiser ce pôle de l’enseignement .

Une décision a été, en effet, prise dans ce sens au cours du conseil des ministres en sa session de ce mercredi 24 Mars 2021, présidé par le chef de l’Etat, le président Patrice Talon.

Au cours de ce conclave gouvernemental, le régime de la rupture a pris un décret de transmission à l’Assemblée Nationale pour examen et adoption du projet de loi, portant loi-cadre sur l’enseignement et la formation techniques et professionnels (ETFP) en République du Bénin.

L’adoption de cette loi-cadre viendra sans doute apporter des solutions plus pertinentes aux nombreux problèmes dont ce sous-secteur de l’enseignement est confronté depuis plusieurs années.