Bénin: un homme et son complice déposés en prison dans une affaire de mariage forcé

Malgré les sensibilisations des organisations de la société civile sur le mariage précoce et le mariage forcé, ces deux phénomènes semblent avoir la peau dure dans certaines localités du pays malgré la législation en la matière.

Dans la Commune d’Abomey-Calavi, notamment à Zè, deux hommes viennent d’apprendre à leurs dépens que le mariage est une affaire de consentement.

Selon les informations de Frissons radio, un homme et son complice sont arrêtés le jeudi 18 Mars dernier dans la Commune de Zè et présentés au procureur de la République près le tribunal de première instance de deuxième classe; les deux sont poursuivis pour des faits de mariage forcé et d’atteinte sexuelle sur une mineure de 15 ans.

Selon cette source, l’adolescente de 15 ans aurait été enlevée et séquestrée avant d’être donnée sans la volonté de ses parents, en mariage forcé.

Dans une démarche de réparation de leur forfait, le présumé mari de l’adolescente de 15 ans, a décidé de payer la dot à celle qu’elle a contrainte de devenir sa femme. Malheureusement, une plainte qui a atterri au tribunal d’Abomey-Calavi n’a pas arrangé les choses. Le mari et son complice sont interpellés et déposés en prison.