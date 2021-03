Bénin – Trophées Femmes de feu: Publucime célèbre des femmes engagées au service de la nation

L’agence Publucime organise ce samedi 27 mars 2021 à Cotonou, la sixième édition des « Trophées Femmes de feu ». L’objectif est de célébrer la bravoure des femmes incarnant des valeurs essentielles dans la société béninoise et africaine.

La 8ème prestigieuse cérémonie des trophées femme de feu a lieu ce samedi dans la salle bleue du palais des congrès. Pour l’occasion, huit (08) femmes seront distinguées dans les catégories suivantes : Femme de l’art, de cœur, d’entreprise, leader de demain, d’exploit, des médias, de sport et leader venue d’ailleurs.

L’initiative « Les trophées Femmes de feu » est une idée de Carina Bertin Tchaou qui a vu juste, en distinguant le couronnement de plusieurs années des femmes engagées au service de la nation. Elle entend les motiver afin qu’elles maintiennent la flamme toujours allumée et de la raviver auprès d’autres femmes.

Carina Bertin pense qu’il faut des actions volontaristes visant à briser les stéréotypes et les tabous à tous les niveaux, et à promouvoir un véritable changement vers une société où la femme aura toute sa place.

Nul doute que les trophées femmes de feu se proposent de tenir ce challenge. « Il faudrait que chaque personne contribue et s’engage à la promotion et à la sensibilisation des femmes, à susciter le dynamisme et le leadership des femmes et les inciter à devenir des actrices incontournables de développement », avait-elle dit lors la précédente édition.

A noter que les Trophées femme de feu n’ont pas eu lieu en 2020 en raison du respect des gestes barrières contre le Coronavirus.