Bénin: réaction de Mario Stasi, l’avocat français de Reckya Madougou, sur RFI

Me Mario Stasi, l’avocat français de l’ancienne ministre de la justice et candidate recalée à l’élection présidentielle de 2021, Reckya Madougou, a donné de la voix ce mercredi 17 Mars sur RFI.

Répondant au micro des confrères de la chaine internationale, l’avocat au barreau français, Mario Stasi, a dénoncé la détention de sa cliente qui, selon lui, n’a pas sa place en prison à l’étape actuelle de la procédure.

A Lire aussi: Bénin: remise de lettre de mission aux gestionnaires de résultat et aux proviseurs des lycées agricoles

« Nous dénonçons évidemment sa détention alors même qu’elle n’a pas pu s’exprimer sur le fond, alors même qu’il n’y a aucun élément de preuve« . Mario Stasi

Ce conseil du collège d’avocats pris par la candidate des démocrates dénonce également les conditions de détention de sa cliente. Une condition de détention qui, précise-t-il, ne permet pas à ses avocats d’avoir avec leur cliente des échanges dans la confidentialité.

A l’en croire, les conditions de visite sont restreintes ou du moins sont quasiment nulles et « tout est filmé et surveillé ».

Selon Mario Stasi, l’ancienne ministre de la justice de Bony Yayi ne dispose pas des mêmes droits que le commun des détenus civils.

L’avocat au barreau français déplore le traitement infligé à sa cliente, et « exige sa libération immédiate« .

Reckya Madougou en détention provisoire à Missérété

Alors qu’elle quittait une activité politique à Porto-Novo le 3 mars dernier avec des partenaires politiques du Front pour la restauration de la démocratie (FRD), la candidate recalée des démocrates a été arrêtée par la police républicaine.

Auditionnée par le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, le magistrat Mario Mètonou, et ensuite au niveau de la brigade économique et du terrorisme, Reckya Madougou est finalement déposée à la prison civile de Missérété.

A Lire aussi: Bénin: Nicéphore Soglo lance un appel à “la vaillante Réckya Madougou”, en prison à Missérété

Depuis son incarcération, ses conditions de détentions font l’objet de beaucoup de commentaires, aussi bien de la part de ses camardes du parti « Les Démocrates » et du Front, que par les activistes des réseaux sociaux.

Un sujet, d’ailleurs, évoqué par l’un de ses avocats sur RFI.