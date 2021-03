Qui est le meilleur rappeur au Bénin ? Amir El présidente tranche et met d’accord

Alors que la polémique s’enfle sur qui est le meilleur rappeur béninois, et que des noms sont cités sur les réseaux sociaux par les internautes, l’ex-membre du groupe Diamand Noir, Amir El Présidente, vient mettre fin à la guerre de fans.

Le nom de Blaaz ou de Keysee revient souvent entre plusieurs autres noms de rappeurs béninois comme Amir, Vano, Togbè Yéton, quand la question de « qui est le meilleur rappeur du Bénin » a été posée sur internet. Les fans du rap béninois ont fait leur choix, selon leurs préférences et la polémique est devenue très forte sur le net.

Essayant de trancher sur la question, Amir a fait un post plutôt rassembleur sur les réseaux sociaux.

« Pour moi, le meilleur rappeur béninois, il a: l’énergie et la maîtrise du fon de FO LOGOZO, le côté bizness de TCHAYÉ, la voix et la dextérité lyricale de KAYSEE, la technique d’ANOUAR, la capacité à fédérer de JAY KILLAH, la créativité de NASTY NESTA , la capacité à faire des hits de BLAAZ, la rage de vaincre de BSYD, le côté perfectionniste de DaC, la « i don’t give a fuck » attitude de KEMTAAN, le flow et les intonations de SIR DEMOS, le sens du spectacle d’ADINON, la facilité de faire des tubes dansants de VANO, le story telling de TYAF, la folie de TOGBE, le désir de donner une identité béninoise au rap de XTIME, la versatilité de CRISBA, la fraîcheur musicale d’OXMOZ, et pour finir la vision et la confiance en soi d’AMIR EL PRESIDENTE. Y a pas de meilleur rappeur béninois, il Y A DES MEILLEURS et chacun pour des raisons différentes ».

Amir