Benin – Qualifs Can: Brest va retenir Steve Mounie

Le Stade Brestois ne va pas autoriser le Béninois Steve Mounié à rejoindre sa sélection pour les prochains matchs des éliminatoires de la CAN. C’est l’information apportée par L’Equipe ce mardi 16 mars 2021.

Le Bénin dispute ce mois-ci, les deux derniers matchs des éliminatoires de la CAN 2021. En effet, les Écureuils seront opposés au Nigeria et à la Sierra Leone, respectivement les 27 et 30 mars prochains. Les Ecureuils actuellement 2e devront réaliser de grands matchs pour se qualifier à la prochaine édition de la Coupe d’Afrique des Nations.

Mais, mauvaise nouvelle pour Michel Dussuyer, l’entraîneur des Ecureuils, qui devra faire sans son attaquant Steve Mounie. En effet, selon les informations de l’Equipe, le club francais Brest a refusé d’autoriser son attaquant à rejoindre la sélection Béninoise.

Le directeur sportif du Stade Brestois a même déjà prévenu le sélectionneur béninois. Grégory Lorenzi a expliqué qu’il avait informé le coach béninois que le club retiendrait Steve Mounie si les mesures liées au Covid-19 ne changeaient pas d’ici là. Ce qui n’est malheureusement pas le cas.

Un énorme coup dur pour les Écureuils qui doivent recevoir le Nigéria le samedi 27 mars prochain pour une rencontre qui déterminera le classement de ce groupe, et peut-être même la qualification des Béninois pour la prochaine CAN.

A noter aussi que le club Brestois a également décidé de retenir son international algerien, Haris Belkebla, qui ne disputera pas non plus les deux prochains matchs des champions d’Afrique en titre.