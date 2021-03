Bénin – Présidentielle: « Nous allons réconcilier Talon et Yayi », promet Iréné Agossa

Le duo Kohoué-Agossa a été officiellement investi pour la course à la présidentielle de cette année au Bénin. Lors de la cérémonie, le colistier du candidat Corenthin Kohoué, Iréné Agossa, a fait des promesses aux Béninois.

Investi officiellement candidat pour l’élection présidentielle du 11 avril prochain, le duo Kohoué-Agossa a profité de la cérémonie grandeur nature qui a eu lieu à Allada dans l’Atlantique, pour faire des promesses aux Béninois. Lors de son intervention, Iréné Agossa a promis à ses concitoyens de réconcilier tout le monde, y compris patrice Talon et Yayi Boni, et de restaurer le respect des anciens présidents.

« Nous allons restaurer le respect des anciens Présidents, nous allons réconcilier cette nation, nous allons réconcilier Talon et Yayi, Talon et Soglo. Nous irons les voir dès le lendemain de notre prise de pouvoir pour leur dire que nous avons pris le pouvoir pour qu’ils contribuent au développement de ce pays », a déclaré Agossa, candidat à la vice-présidence.

« La confiance a déserté le forum, on ne respecte plus le Président Yayi, le Président Soglo n’est plus respecté, ce qui fait que le Président Talon lui-même n’est plus suffisamment respecté, car lui-même deviendra un ancien Président dans quelques jours. Nous allons restaurer le respect que l’on doit au poste de Président dans notre pays », a-t-il assuré.

Un vœu pieux, selon certains ; une bonne idée réalisable, d’après leurs partisans. La vague orange a donc été réalisée par le duo qui a réussi à rassembler un nombre impressionnant de citoyens au stade municipal de la ville d’Allada.