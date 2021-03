Bénin – Présidentielle du 11 avril 2021: les recommandations du Fâ pour une élection apaisée

Dans le cadre de la présidentielle de 2021 au Bénin, le Fâ a été consulté le vendredi 12 mars 2021.

Après le to Fâ à l’approche de l’année 2021, le Fâ a été consulté vendredi dernier pour le bon déroulement du scrutin présidentiel prochain. Selon les informations de l’investigateur qui cite des sources proches de Maître-Devin, c’est l’idéogramme Loso-Cè (05-15) est du 5ème rang et supérieur hiérarchiquement à Ka-Di (11-04) du 11ème rang qui est apparu sur les cauris.

En conséquence, l’augure est favorable et les élections devraient donc bien se dérouler si des sacrifices sont faites pour conjurer le mauvais sort.

Le Fâ demande au peuple béninois de faire preuve de tempérance et de modération ; l’oracle exhorte les leaders et dirigeants politiques en particulier, à respecter une attitude de profonde humilité, de patriotisme et de tolérance, que des offrandes propitiatoires spécifiques soient faites à des divinités dont la nature et la localisation ont été identifiées précisément (considérations d’initiés).

Prioriser les contributions féminines.

D’après le Fâ, pour la paix au Bénin en période électorale, il ne faut ni suivre ni cautionner les conflits ou compromissions des leaders politiques, qui soient susceptibles de nuire à la paix.

A ce titre, la même source annonce que le Fâ recommande d’éviter les propos diffamatoires, de favoriser la paix plutôt que la violence, en faisant preuve de tempérance et d’humilité.

Il conseille également d’entretenir un esprit de conciliation, de tolérance et de compromis plutôt que d’exclusion et

d’affrontement, surtout vis-à-vis des compatriotes exilés et de la diaspora. A en croire le Fâ, il serait judicieux de favoriser les contributions féminines.

La consultation a été faite vendredi 12 mars entre 10 h 15 et 11 h 45, à Kouhounou au cabinet de Dah Djissa Houétchénou, en présence d’un collège de quatre autres Devins : Dah Lanhoussi (Devin-opérateur), Bokônon

Ayadji (Devin-assistant, secrétaire de la séance), Bokônon Agbowaï ( Devin-assistant) et Bokônon Gbèmadoyômè ( Devin-assistant).