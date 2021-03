Bénin – Présidentielle 2021: voici le projet de société du duo Corentin Kohoué et Iréné Agossa

Le duo Corentin Kohoué et Iréné Josias Agossa, candidat à la présidentielle du 11 avril 2021 sous la bannière de la dynamique « Restaurer La Confiance », a dévoilé son programme d’actions.

Comme annoncé, Corentin Kohoué et Iréné Agossa ont mis à la disposition du peuple béninois leur programme 2021-2026. C’est un document de 24 pages structuré en 16 axes.

Dans le document tant attendu, le duo exprime son attachement au « contrat social » de 1990 (constitution du 11 décembre 1990, Ndlr), conclu après des luttes acharnées et grands sacrifices.

Pour eux, le peuple béninois n’envisage pas passer à une autre constitution sans un consensus minimum de toute

la classe politique sur les points névralgiques à retoucher.

Visiblement, le duo Kohoué-Agossa n’aura pas un mandat ordinaire. Les deux candidats promettent convoquer dès 2022 une Conférence Nationale de Restauration (CNR), organiser une élection référendaire en 2022, organiser les élections générales en 2023 :

« En 2023, nous appellerons les compatriotes béninoises et béninois aux urnes pour élire leurs représentants dans les gouvernements locaux ou collectivités locales, leurs représentants à l’Assemblée Nationale et leur(s) dirigeant(s) au sommet de l’Etat ».

L’objectif est de rétablir l’équilibre des différents pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire, de manière à ce que l’un ne devienne pas l’extension de l’autre pour qu’on n’assiste plus au micmac institutionnel entretenu au service d’un individu et d’un clan, au détriment du peuple.

Plus loin, des propositions ont été faites sur le plan de l’éducation, l’économie, les relations internationales et la diplomatie; l’agriculture, la santé, la décentralisation et la déconcentralisation; le numérique, la sécurité et la défense; l’artisanat, la culture, le tourisme et le sport.