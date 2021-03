Bénin – Présidentielle 2021: «‘Il faut que Talon quitte’, ce n’est pas un programme», Louis Vlavonou

Le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a taclé les opposants au régime de Patrice Talon, samedi, lors d’un meeting dans la commune de Pobè.

C’est la campagne pour l’élection présidentielle du 11 avril prochain et chaque camp des trois duos de candidats en lice essaie de convaincre les Béninois avec leur projet de société. A Pobè samedi, le chef du Parlement béninois, Louis Vlavonou, a parlé des projets de société et dans son discours, il a taclé les opposants politiques à Patrice Talon.

« … Ce qui importe le plus pour ces élections, ce sont les programmes. Chacun vient dire ce qu’il a à faire et vous allez comparer. Celui qui a déjà fait et vous avez vu par rapport à celui qui n’a rien fait encore et qui promet qu’il va faire mieux que celui qui a fait », a indiqué Vlavonou. « Cela me rappelle le président Nicéphore Soglo qui disait que: “un tien vaut mieux que deux, tu l’auras … Tu ne l’auras jamais”. Donc comme on le dit dans le jargon populaire, un ange que tu juges de mauvais vaut mieux que le diable qui te promet qu’il va venir faire mieux que l’ange », a ajouté le député.

Mais il y a d’autres qui n’ont que pour programme de dire qu’il faut que Talon quitte. C’est un programme ça ? Leur programme: il faut que Talon quitte-là, ce n’est pas un programme. Est-ce que c’est un combat d’idées ou de personnes ? Est-ce que c’est parce que je veux que Talon quitte que je dois voter ou bien celui qui vient au pouvoir n’a qu’à me dire son programme », a ironisé Vlavonou. Notons qu’une partie de l’opposition béninoise n’a pas réussi à participer à l’élection et est très radicale en ce qui concerne son vœu de voir le chef de l’Etat quitter le fauteuil présidentiel.