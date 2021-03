Bénin – Présidentielle 2021: Aubert Kodjo promet des poursuites pénales contre des « troubles à l’ordre public »

Aubert Kodjo, Procureur de la République près le Tribunal de première instance d’Abomey-Calavi, a annoncé des poursuites judiciaires contre toute forme de violation du code électoral.

En prélude à la présidentielle du 11 avril 2021, le Procureur de la République près le Tribunal de première instance d’Abomey-Calavi, Aubert Kodjo, met en garde contre tout trouble à l’ordre public en période électorale. C’est pourquoi, dans un communiqué rendu public ce vendredi, il invite les populations de son ressort territorial à l’observation stricte des prescriptions et interdictions instituées par le code pénal et le code électoral.

Nul n’étant censé ignorer la loi, le procureur de la République tient à rappeler par la même occasion que la violation des règles du code électoral peut donner lieu à des poursuites pénales. Le législateur a édicté des récriminations dont les peines varient de 01 à 10 ans d’emprisonnement et une amende pouvant aller jusqu’à 25 millions de francs CFA. Aubert Kodjo, Procureur de la République près le Tribunal de première instance d’Abomey-Calavi.

A en croire le communiqué, les officiers de police judiciaire sont instruits pour constater et interpeller les auteurs d’infractions électorales dans le respect des lois de la République. « Par ailleurs, aucun trouble à l’ordre public durant ladite période ne sera toléré », a-t-il insisté.

A noter que le Procureur de la République près le Tribunal de première instance d’Abomey-Calavi compte sur le sens de responsabilité et de patriotisme des uns et des autres, en vue du bon déroulement des élections dans les communes de So Ava et d’Abomey-Calavi.